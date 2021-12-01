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Стрельба в школе Мичигана - есть жертвы

Минимум три человека погибли при стрельбе в школе в Мичигане - преступление произошло в городе Оксфорд. 15-летний учащийся заведения убил трех сверстников и ранил еще 8 человек. Полиция задержала стрелка, его мотив пока неизвестен. Подозреваемый отказывается отвечать на вопросы полиции. Трое убитых также учились в этой школе.

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