Стрельба в школе Мичигана - есть жертвы

Минимум три человека погибли при стрельбе в школе в Мичигане - преступление произошло в городе Оксфорд. 15-летний учащийся заведения убил трех сверстников и ранил еще 8 человек. Полиция задержала стрелка, его мотив пока неизвестен. Подозреваемый отказывается отвечать на вопросы полиции. Трое убитых также учились в этой школе.