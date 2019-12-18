Стрельба в штате Монтана закончилась гибелью четырех человек

Трагедия произошла в казино города Грейт-Фолс. Туда ворвался мужчина с оружием и открыл огонь по посетителям. Трое погибли. Один пострадавший сейчас в больнице. Преступнику удалось скрыться. Однако полиция все же настигла его и в ходе перестрелки ликвидировала. Мотивы стрелка выясняются.