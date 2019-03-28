Стрельба в Сиэтле. Есть погибшие и раненые

Стрельба в Сиэтле привела к гибели по меньшей мере двух человек. Еще четверо госпитализированы. Мужчина открыл огонь по нескольким автомобилям, в том числе по автобусу с пассажирами. После этого он угнал машину и попытался скрыться, однако попал в ДТП, столкнувшись с другим авто, водитель которого скончался. При аресте нападавший попытался оказать полиции сопротивление. Что стало мотивом - выясняется.