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Стрельба в США

На улицах США вновь небезопасно.

Преступник открыл стрельбу в казино в штате Висконсин. Ранения получили 7 человек. Подозреваемый задержан.

А вот в Вашингтоне стрелка ищут. Неизвестный открыл огонь в торговом центре Туквилы. Погибли 2 человека.

В Вашингтоне уже заявили, что "случаи насилия с применением огнестрельного оружия в стране стали эпидемией".

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