Стрельба в США

На улицах США вновь небезопасно.



Преступник открыл стрельбу в казино в штате Висконсин. Ранения получили 7 человек. Подозреваемый задержан.



А вот в Вашингтоне стрелка ищут. Неизвестный открыл огонь в торговом центре Туквилы. Погибли 2 человека.



В Вашингтоне уже заявили, что "случаи насилия с применением огнестрельного оружия в стране стали эпидемией".