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Стрельба в США

В Новом Орлеане неизвестные открыли огонь у офисного здания. Сообщается, что нападавших было двое. Они стреляли из ружья и пистолета. Погибли три человека, семеро получили ранения. Преступники скрылись с места преступления. Полиция ведет их поиски.

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