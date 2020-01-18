Стрельба в США: 4 человека погибли, 1 ранен

В США опять открыли стрельбу по людям. На этот раз ЧП произошло в городе Грантсвилл на западе страны (в штате Юта). По данным CNN, 4 человека погибли, 1 ранен. Пострадавший госпитализирован. По словам полицейских, стрелка задержали Он, по предварительным данным, действовал в одиночку. Проводится опрос свидетелей. Мотивы нападения пока неизвестны.