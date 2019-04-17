Стрельба в США

В американском штате Теннесси мужчина открыл стрельбу по посетителям торгового центра. Погибли два человека. Еще один получил ранения. Он доставлен в больницу. Полиция прибыла на место происшествия спустя считанные минуты после звонка. Стражи правопорядка обнаружили тело стрелявшего - 21-летнего молодого человека, местного жителя. У него был полуавтоматический пистолет. По данным правоохранителей, нападавший и его жертвы вряд ли были знакомы. Мотивы поступка выясняются.