Стрельба в США

На этот раз неизвестные открыли огонь прямо на территории средней школы во время футбольного матча. Инцидент развернулся в городе Палм Бич (штат Флорида). Ранения получили 2 человека. Они госпитализированы. В Сеть попали видеоролики, снятые очевидцами на стадионе: люди в панике покидают место происшествия. Стрелков идентифицировать полиции не удалось, не известны и их мотивы. Начато расследование.