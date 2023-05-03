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Стрельба в США: эвакуировали офис телеканала Fox News
Выстрел в Fox News. Очередной инцидент с огнестрельным оружием в США. На этот раз в городе Мемфис. Офис телеканала Fox News эвакуировали из-за стрелка. По сообщениям местных СМИ, на парковке у здания мужчина подошел к одному из сотрудников и показал оружие. Работник телеканала ушел, а налетчик направился к центральному входу и выстрелил в здание из штурмовой винтовки.
По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал. Подозреваемый задержан. Мотивы злоумышленника выясняются.
Фото: pixabay.com
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