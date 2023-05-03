ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Стрельба в США: эвакуировали офис телеканала Fox News

Выстрел в Fox News. Очередной инцидент с огнестрельным оружием в США. На этот раз в городе Мемфис. Офис телеканала Fox News эвакуировали из-за стрелка. По сообщениям местных СМИ, на парковке у здания мужчина подошел к одному из сотрудников и показал оружие. Работник телеканала ушел, а налетчик направился к центральному входу и выстрелил в здание из штурмовой винтовки.

По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал. Подозреваемый задержан. Мотивы злоумышленника выясняются.

Фото: pixabay.com

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Происшествия

Все