Стрельба в США: эвакуировали офис телеканала Fox News

Выстрел в Fox News. Очередной инцидент с огнестрельным оружием в США. На этот раз в городе Мемфис. Офис телеканала Fox News эвакуировали из-за стрелка. По сообщениям местных СМИ, на парковке у здания мужчина подошел к одному из сотрудников и показал оружие. Работник телеканала ушел, а налетчик направился к центральному входу и выстрелил в здание из штурмовой винтовки.