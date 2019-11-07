Стрельба в США: один человек погиб, еще двое ранены

Американец устроил стрельбу в ресторане быстрого питания в Сан-Диего. Один человек погиб, еще двое получили ранения. Мужчина сначала попытался расплатиться при помощи фальшивой купюры в 100 долларов и ушел, но через несколько минут вернулся и открыл огонь по сотрудникам заведения. Это был темнокожий мужчина в возрасте около 30 лет. Он скрылся, его ищет полиция.