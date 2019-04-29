Стрельба в США. Один человек погиб, шестеро ранены

Срочные новости поступают из США. Там вновь стреляли. Один человек погиб, шестеро получили ранения в результате нападения у церкви в Балтиморе. По поступающей информации, стрелков было двое. В людей стреляли из двух разных точек. ЧП произошло около 5 часов дня по местному времени, когда люди собрались на пикник.



