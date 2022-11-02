Стрельба в США - один человек убит, еще четыре пострадали

Стрельба произошла в Денвере (штат Колорадо). Один человек погиб и еще четверо пострадали. Об этом пишет БелТА со ссылкой на местную полицию. По информации правоохранителей, всего были обнаружены пять жертв: четыре доставлены в больницу, одна умерла.



Информация о личностях погибшего и пострадавших не приводится. Подробности инцидента устанавливаются. На месте работают представители полиции.



Подозреваемый пока не задержан.