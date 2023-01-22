Стрельба в США - погибли 10 человек

Торжество насилия: на улицах США вновь раздались выстрелы. Очередной праздник обернулся трагедией. Неизвестный открыл огонь в Монтерей-Парке недалеко от Лос-Анджелеса. По предварительным данным, погибли 10 человек, еще 9 ранены. В момент ЧП люди праздновали китайский Новый год. Изначально восприняли выстрелы за фейерверки. Нападавший успел скрыться и все еще находится на свободе.