Стрельба в США: погибли 5 человек

Очередная стрельба в США. Пять человек погибли, из них двое - дети. Это пожилая пара, их внуки и мужчина, работающий на семью. Еще один человек ранен. Его доставили в больницу. Для поиска стрелка в Южной Каролине были мобилизованы дополнительные силы полиции, в том числе вертолет. Преступника удалось обнаружить недалеко от места преступления. По информации местных СМИ, задержанный - сосед убитых. Мотивы преступления выясняются. Накануне Джо Байден подтвердил намерение объявить о новых мерах по контролю над оборотом огнестрельного оружия. Подобных намерений за последнее время было столько, что слова американского президента уже никто не воспринимает всерьез.