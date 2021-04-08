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Стрельба в США: погибли 5 человек
Очередная стрельба в США. Пять человек погибли, из них двое - дети. Это пожилая пара, их внуки и мужчина, работающий на семью. Еще один человек ранен. Его доставили в больницу. Для поиска стрелка в Южной Каролине были мобилизованы дополнительные силы полиции, в том числе вертолет. Преступника удалось обнаружить недалеко от места преступления. По информации местных СМИ, задержанный - сосед убитых. Мотивы преступления выясняются. Накануне Джо Байден подтвердил намерение объявить о новых мерах по контролю над оборотом огнестрельного оружия. Подобных намерений за последнее время было столько, что слова американского президента уже никто не воспринимает всерьез.
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