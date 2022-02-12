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Стрельба в США - в Фениксе 9 раненых, 2 погибших
Драматичное происшествие в США. Житель города Феникс открыл огонь по полицейским. Офицеры приехали на вызов в жилой дом. На крыльце лежал маленький ребенок. Когда правоохранители захотели забрать малыша, раздались выстрелы. Пятеро получили огнестрельные ранения, еще четверо пострадали от осколков. Стрелок забаррикадировался в доме. Захват преступника пришлось проводить спецназу. В результате операции нападавший был ликвидирован. В доме также нашли погибшую женщину - предположительно, супругу стрелка и мать брошенного ребенка.
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