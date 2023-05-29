Стрельба в США в прямом эфире. В Мемфисе телеканал ABC-24 брал интервью с лидером местной общины о том, как бороться с преступностью. В этот момент началась стрельба. Позже стреляющие разъехались на автомобилях. Гость и съемочная группа телеканала не пострадали, за что благодарили бога.