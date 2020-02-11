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Стрельба в супермаркете в США

Перестрелка в американском городе Форест-Сити. Покупатель заявил, что собирается взорвать торговый центр и начал угрожать другим посетителям. Сотрудники магазина вызвали полицию. Когда стражи порядка приехали на вызов, мужчина выхватил пистолет и начал стрелять по ним. Двое полицейских были ранены. Один из них в критическом состоянии. Нападавший ликвидирован.

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