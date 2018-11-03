Стрельба в Таллахасси

Неизвестный открыл огонь по посетителям студии йоги в столице американского штата Флорида Таллахасси. Погиб один человек, еще четверо получили ранения. Пострадавшие находятся сейчас в больнице в критическом состоянии. Мужчина, устроивший стрельбу, покончил с собой. Личность стрелка и его мотивы пока определить не удалось.