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Стрельба в Таллахасси

Неизвестный открыл огонь по посетителям студии йоги в столице американского штата Флорида Таллахасси. Погиб один человек, еще четверо получили ранения. Пострадавшие находятся сейчас в больнице в критическом состоянии. Мужчина, устроивший стрельбу, покончил с собой. Личность стрелка и его мотивы пока определить не удалось.

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