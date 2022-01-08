3.71 BYN
2.95 BYN
3.44 BYN
Стрельба в Ташкенте
Инцидент в Ташкенте.
Полиция открыла огонь по автомобилю, за рулем которого находился пьяный водитель. Он проигнорировал ограничения, установленные на пути следования кортежа президента.
В результате обстрела никто не пострадал. Районная прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг". Санкции статьи предусматривают наказание - вплоть до лишения свободы на три года.
Новости по теме:
- Запад никак не ожидал молниеносной и скоординированной реакции ОДКБ на события Казахстане
- Западная пропаганда активно перестраивает свою работу - на что напирают ведущие СМИ
- Никита Мендкович: Беспорядки в Казахстане явно срежиссированы зарубежными авторами
- Президент Казахстана: Бандитов и террористов нужно уничтожать!