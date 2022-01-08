Стрельба в Ташкенте

Инцидент в Ташкенте. Полиция открыла огонь по автомобилю, за рулем которого находился пьяный водитель. Он проигнорировал ограничения, установленные на пути следования кортежа президента.

В результате обстрела никто не пострадал. Районная прокуратура Ташкента возбудила уголовное дело по статье "Сопротивление представителю власти или лицу, выполняющему гражданский долг". Санкции статьи предусматривают наказание - вплоть до лишения свободы на три года.