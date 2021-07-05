Стрельба в Техасе: госпитализированы 8 человек

Ни дня без происшествий: в США вновь стреляют. Неизвестные открыли огонь в Техасе возле автомойки в городе Форт-Уэрт. В результате перестрелки пострадали 8 человек, все они с травмами госпитализированы. По данным телекомпании NBC, преступники с места происшествия скрылись до момента прибытия полиции. Сейчас правоохранительные органы выясняют обстоятельства инцидента.