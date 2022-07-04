Стрельба в торговом центре Копенгагена

Три человека погибли в результате стрельбы в торговом центре в Копенгагене, еще трое находятся в критическом состоянии. Инцидент произошел накануне вечером, присутствующие в панике покидали центр, некоторые пытались укрыться в ближайших магазинах. Нападавшего задержали. Им оказался 22-летний датчанин. Его мотивы сейчас устанавливаются. Вероятнее всего, он действовал в одиночку. Ведется расследование. Не исключают и версию теракта.