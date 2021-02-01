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Стрельба в торговом центре в США: есть жертвы

В США вновь прогремели выстрелы. ЧП произошло в торговом центре города Гранд-Чут. Спустя пару минут после начала обстрела из магазина стали выбегать люди с поднятыми руками. По поступающей информации, полиция сейчас ищет стрелка. Он сбежал с места преступления, оставив как минимум двух пострадавших. Они госпитализированы.

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