Стрельба в Вашингтоне: есть жертвы

Полиция продолжает поиски открывших стрельбу в Вашингтоне накануне вечером на оживленной улице. В результате атаки один человек погиб, еще 9 получили ранения - пятеро пострадавших в тяжелом состоянии. Известно, что нападавших было двое, в последний раз их видели в автомобиле с тонированными стеклами. Детали и причины случившегося выясняются.



