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Стрельба в Вашингтоне: есть жертвы

Полиция продолжает поиски открывших стрельбу в Вашингтоне накануне вечером на оживленной улице. В результате атаки один человек погиб, еще 9 получили ранения - пятеро пострадавших в тяжелом состоянии. Известно, что нападавших было двое, в последний раз их видели в автомобиле с тонированными стеклами. Детали и причины случившегося выясняются.

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