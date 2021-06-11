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Стрельба во Флориде - 3 человека погибли

Очередная стрельба в США. В штате Флорида мужчина открыл огонь в супермаркете. В результате скончались три человека: ребенок, женщина и сам нападавший. Территория парковки магазина оцеплена полицией. Временно закрыта расположенная поблизости школа. Правоохранители проводят расследование и устанавливаютличность стрелявшего.

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