Стрельба во Флориде - 3 человека погибли

Очередная стрельба в США. В штате Флорида мужчина открыл огонь в супермаркете. В результате скончались три человека: ребенок, женщина и сам нападавший. Территория парковки магазина оцеплена полицией. Временно закрыта расположенная поблизости школа. Правоохранители проводят расследование и устанавливаютличность стрелявшего.



