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Стрельба во Флориде - погибли сотрудники ФБР

Погибли два агента ФБР, еще трое ранены в результате стрельбы в американской Флориде. Трагедия произошла во время обыска дома мужчины, подозреваемого в насилии над детьми. Из-за сопротивления сотрудники ФБР открыли огонь на поражение. Насильник погиб. Двое пострадавших сейчас находятся в больнице.

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