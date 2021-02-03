Стрельба во Флориде - погибли сотрудники ФБР

Погибли два агента ФБР, еще трое ранены в результате стрельбы в американской Флориде. Трагедия произошла во время обыска дома мужчины, подозреваемого в насилии над детьми. Из-за сопротивления сотрудники ФБР открыли огонь на поражение. Насильник погиб. Двое пострадавших сейчас находятся в больнице.



