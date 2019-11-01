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Стрельба во Франции: шесть человек ранены

Срочная информация из Франции. В баре Марселя неизвестный открыл стрельбу - ранены шесть человек. Правоохранители пытаются установить личность преступника и выясняют все обстоятельства ЧП. Предположительно, инцидент связан с разборками местных криминальных группировок.

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