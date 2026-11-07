Стрельбу в Польшу официально признали терактом

7 ноября в центре Кракова в результате массовой стрельбы по случайным прохожим погибли 6 человек, 12 получили ранения. В Польше стрельбу официально признали терактом, об этом заявил премьер-министр Дональд Туск.

Нападение на прохожих произошло в районе Рыночной площади. Неизвестный открыл огонь прямо из автомобиля. Стрелка задержали, он получил ранение и был доставлен в больницу. Польская полиция идентифицировала его как гражданина Польши и опровергла заявление о сообщнике.

В городе до 11 ноября объявлен траур.