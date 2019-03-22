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Стрелку, который устроил кровавую бойню в мечетях Крайстчерча, дадут пожизненное заключение

Новость последнего часа. Стрелку, который устроил кровавую бойню в мечетях Крайстчерча, дадут пожизненное заключение. Об этом заявил вице-премьер Новой Зеландии. По факту теракта проводится самое крупное расследование в истории страны. Напомним, жертвами нападения Брентона Таррана стали 50 человек. В больницах спустя неделю после трагедии находятся почти 30 раненых.

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