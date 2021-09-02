Стреляющая Америка: США захлестнула эпидемия вооруженного насилия

В США начало учебного года прошло под выстрелы. Инцидент произошел в школе Северной Каролины. Один из учеников был доставлен с огнестрельными ранениями в местную больницу, где вскоре скончался. Полиция задержала подозреваемого. Америка уже побила свой 12-летний рекорд по числу преступлений на почве ненависти - об этом сообщает ФБР. Причину ухудшения статистики видят в резком росте количества нападений по расовым мотивам.



По данным ведомства, в прошлом году американцы нападали на сограждан по причине неприязни в общей сложности около 7700 тысяч раз.



