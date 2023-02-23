Стреляющая Америка: в штате Флорида застрелили журналистку

В штате Флорида застрелили журналистку, которая делала репортаж о стрельбе, произошедшей ранее. 19-летний стрелок также ранил второго члена съемочной группы местного телеканала. А затем направился в ближайший дом и выстрелил в находившихся там женщину и ее дочь. Девятилетняя девочка скончалась, ее мать - в больнице в критическом состоянии. Нападавшего задержали. Полиция допускает, что именно он ранее совершил убийство еще трех человек, о котором и собиралась рассказать застреленная им журналистка. Жертвы до сих пор не опознаны.