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Стремительно растет число мигрантов, проникающих на территорию Евросоюза
Как подсчитала Европейская служба пограничной охраны Frontex, только в Средиземном море за первый квартал обнаружено 28 тысяч беженцев. Это вчетверо больше, чем за аналогичный период прошлого года. В марте их зарегистрировано 13 тысяч. В целом как морем, так и по суше, в ЕС незаконно проникли 54 тысячи человек. Ситуация в Италии, например, оценивается властями как угроза национальной безопасности: в связи с миграционным кризисом здесь введено чрезвычайное положение. В страну с начала года проникли 30 тысяч мигрантов-нелегалов.
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