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Стриминг-площадки захватили "Золотой глобус"

Стриминг обогнал даже “Сони Пикчерз” и “Ворнер Браззерс”

Джейн Сеймур, актриса:

"Я думаю, стриминг - это фантастика. Аудитория там есть для любого жанра. На национальном телевидении всегда есть ограничения, потому что их смотрят дети. Поэтому нельзя просто взять и показать любое кино по телевизору. Но на потоковом канале вы можете рассказать любую историю. Потому что, если вы, например, не заинтересованы в массовых убийствах, не платите за фильм об этом и не смотрите его. Заплатите за что-то, что подходит вам. Такая свобода выбора - это фантастика".

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Сколько номинаций "Нетфликса" по итогу превратятся в золотые статуэтки, узнаем уже менее чем через месяц. Церемония награждения состоится 5 февраля. А пока весь мир ждет, не обходится без скандалов.

"Золотой глобус" уже успели обвинить в дискриминации женщин. Дело в том, что во многих номинациях обошлись без представительниц прекрасного пола, к примеру, в категории "Лучший режиссер". В отсутствии гендерного баланса голливудскую ассоциацию обвинили многие, среди них, например, Шарлиз Терон.

Но сделанного не воротишь, остается надеяться, что более благосклонными к женщинам-режиссерам будут киноакадемики "Оскара".

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