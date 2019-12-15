Стриминг-площадки захватили "Золотой глобус"

"Я думаю, стриминг - это фантастика. Аудитория там есть для любого жанра. На национальном телевидении всегда есть ограничения, потому что их смотрят дети. Поэтому нельзя просто взять и показать любое кино по телевизору. Но на потоковом канале вы можете рассказать любую историю. Потому что, если вы, например, не заинтересованы в массовых убийствах, не платите за фильм об этом и не смотрите его. Заплатите за что-то, что подходит вам. Такая свобода выбора - это фантастика".

