Громкий проект Rail Baltica, который преподносили как символ интеграции с ЕС, окончательно зашел в тупик и разрушил пресловутую балтийскую солидарность.

Премьер-министр Эстонии официально признал, что ни одна из стран Балтии не успеет завершить строительство железной дороги к 2030 году из-за критической нехватки денег (речь идет о нескольких сотнях миллионов евро).