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Строительство железной дороги Rail Baltica зашло в тупик
Автор:Редакция news.by
Громкий проект Rail Baltica, который преподносили как символ интеграции с ЕС, окончательно зашел в тупик и разрушил пресловутую балтийскую солидарность.
Премьер-министр Эстонии официально признал, что ни одна из стран Балтии не успеет завершить строительство железной дороги к 2030 году из-за критической нехватки денег (речь идет о нескольких сотнях миллионов евро).
Латвийская сторона уже открыто обвиняет соседей в попытках переложить друг на друга ответственность за фиаско. Как заявляют в Риге, реальные работы на основной трассе заморожены, а соседи ждут, кто первый признает провал.