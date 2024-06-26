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Стройка будущего - куда и почему переносят столицу Индонезии
Индонезия в последнее время обласкана комплиментарными оценками. Ее называют новым азиатским тигром, региональным лидером и будущей глыбой мировой экономики.
О том, что местная экономика чувствует себя неплохо, говорят множество фактов. Например, основная логистика на островном государстве проложена по воздуху. Индонезия уже построила 400 аэропортов, и постоянно добавляются новые. А два года назад там запустили самый масштабный проект - власти выделили из госбюджета десятки миллиардов долларов, чтобы построить другую столицу. Причем не просто перенести, а создать заново, в чистом поле.Из Джакарты онадолжна переехатьв Нусантаруна другой остров и стать в четыре раза больше и без того огромного мегаполиса. Это будет самый масштабный проект в истории Индонезии.
У такого решения есть несколько причин: перенаселенность Джакарты, сумасшедшие пробки, постоянные наводнения - говорят, что столица в некоторых районах проседает на 15-20 см в год. В старом городе даже есть наглядное подтверждение - знак, который показывает, что северный район столицы просел за последние полвека на 4,5 м.
"Тонущий город" - так Джакарту называют многие эксперты. Выкачивание грунтовых вод, ошибки при планировке и плохое управление городом - причин много. Но эксперты все чаще дают неутешительный прогноз: к 2050 году 95 % северной части столицы окажется под водой.
Нусантара стала символом возможностей нации, и с этим поспорить сложно. Только предварительная смета равна 34 млрд долларов.
И какую помощь в этой стройке будущего готова оказать Беларусь, смотрите в выпуске проекта "Понятная политика. Большое путешествие".
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