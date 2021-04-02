Студенческие марши в Стамбуле: полиция провела десятки задержаний

Неспокойно и в Стамбуле. Снова протестуют студенты и преподаватели Босфорского университета. Причиной для недовольства стало назначение нового ректора в обход университетских правил. Главу вуза по традиции должен был выбирать профессорско-преподавательский состав. Митингующие называют такое решение недемократичным. Спустя некоторое время активисты столкнулись с полицией. Начались задержания.



Задержаны более 30 студентов. К слову, еще одна причина недовольства - заявления о притеснениях. В знак солидарности некоторые активисты несли радужные флаги.



