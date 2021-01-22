Студенческие протесты в Греции

Греческие студенты продолжают выходить на митинги против нового законопроекта Министерства образования. Накануне очередная акция вылилась в жесткие стычки с полицией. Митингующие попытались прорваться через кордон, чтобы маршем пройти к зданию правительства. Полиция силой оттеснила толпу, применив слезоточивый газ. Законопроект предполагает создание специальных отрядов полиции для патрулирования студенческих городков.



