ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
ЕвропаКитайСШАУкраинаРоссияБлижний Восток

Студенческие протесты в Греции

Греческие студенты продолжают выходить на митинги против нового законопроекта Министерства образования. Накануне очередная акция вылилась в жесткие стычки с полицией. Митингующие попытались прорваться через кордон, чтобы маршем пройти к зданию правительства. Полиция силой оттеснила толпу, применив слезоточивый газ. Законопроект предполагает создание специальных отрядов полиции для патрулирования студенческих городков.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все