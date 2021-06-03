Студент изобрел устройство, призванное помочь людям, зависимым от гаджетов

Студент из Южной Кореи изобрел устройство, призванное помочь людям, не выпускающим смартфон из рук. Специальная камера-датчик крепится на голове и предупреждает о препятствиях на пути. На разработку гаджета ушло около 6 недель. Изобретатель назвал его "третий глаз". Пока готов лишь прототип, однако идея уже вызвала интерес нескольких производителей. Автор намерен организовать тестирование гаджета в полевых условиях. И надеется, что его разработка окажется полезной. Однако скептики намекают, что проще все же использовать собственные глаза по прямому назначению.