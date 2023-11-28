Студентка ехала на сноуборде в наушниках, слушала музыку и не заметила медведя

Увидела преследующего ее медведя лишь на записи. Австралийская студентка Келли Мерфи приехала в Японию покататься на сноуборде. Просматривая это видео, девушка заметила, что в какой-то момент ее путь сопровождал медведь. Хищник попытался догнать спортсменку, но не смог. А девушка, которая в этот момент ехала в наушниках и слушала музыку, о смертельной опасности узнала лишь спустя несколько часов.