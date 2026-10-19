Студенты заблокировали Лувр на фоне масштабных протестов во Франции

В Париже студенты художественных училищ и вузов окружили главный музей. Таким образом они блокировали доступ в Лувр для посетителей и работников. Туристы возмущены, но на фоне масштабного политического кризиса в стране недоступность Моны Лизы выглядит пустяком.

Макрон выступил с обращением, которое можно считать попыткой успокоить протестующих. Президент пообещал провести консультации с профсоюзами, а также отправиться на Ближний Восток, чтобы договориться о поставках нефти. При этом он пообещал наделить дополнительными полномочиями полицию.

Тем временем в Марселе запретили массовые мероприятия из-за беспорядков. Ограничение действует до вечера 19 октября, сообщает Reuters. В крупных городах страны ситуация и вовсе вышла из-под контроля, поэтому глава МВД подал в отставку, однако Макрон ее не принял.

За выходные во Франции задержаны почти 2,5 тыс. человек. Сообщается о первом погибшем (от сердечного приступа скончался один из манифестантов, которого не позволили быстро передать медикам полицейские кордоны).

Силовики продолжили без разбора хватать людей и применяли к ним самые суровые методы умиротворения. Ранения получили более 80 протестующих. Медики фиксировали у пострадавших травмы головы от ударов дубинками, химические ожоги глаз от слезоточивого газа и ушибы от применения водометов.