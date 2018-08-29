Стычка мигрантов в пригороде Брюгге закончилась перестрелкой

Серьезные ранения получил один человек, у десятка - легкие травмы. Участники беспорядков задержаны, место оцеплено. Полиция ищет зачинщиков. В поисковой операции задействован вертолет. МВД Бельгии объявило, что для задержания нелегалов, следующих транзитом в Великобританию, полиция будет еженедельно проводить дополнительные проверки пассажиров пригородных поездов.