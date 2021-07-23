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Стычками с полицией окончился митинг в Торонто

Стычками с полицией окончился митинг в Торонто. Сотни неравнодушных граждан вышли на протест после того, как власти приказали расчистить один из местных парков от бездомных. В результате был снесен палаточный лагерь, в котором жили десятки людей. Идти им теперь некуда. Стихийную акцию в поддержку бездомных приехала разгонять полиция. Митинг перерос в стычки.

Силовики применили перцовый газ. Задержаны 26 активистов.


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