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Стюард с помощью пантомимы провел инструктаж по технике безопасности

Это видео уже собрало миллионы просмотров! Пaccaжиpам peйca WestJet , лeтeвшeгo из канадской Aльберты в Apизoну, скучать в пути не пришлось. Их развлекал своими забавными номерами стюард. И там было все: танцы, пантомимы и потрясающая актерская игра. Путешественники как никогда внимательно смотрели инструктаж по технике безопасности.

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