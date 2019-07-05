Стюард с помощью пантомимы провел инструктаж по технике безопасности

Это видео уже собрало миллионы просмотров! Пaccaжиpам peйca WestJet , лeтeвшeгo из канадской Aльберты в Apизoну, скучать в пути не пришлось. Их развлекал своими забавными номерами стюард. И там было все: танцы, пантомимы и потрясающая актерская игра. Путешественники как никогда внимательно смотрели инструктаж по технике безопасности.