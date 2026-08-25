Суд арестовал экс-замглавы Офиса Зеленского Ирину Мудрую по делу о коррупции

Коррупционный скандал в Украине развивается. Суд отправил в СИЗО бывшую заместительницу главы Офиса Зеленского Ирину Мудрую. Экс-чиновница проходит фигуранткой по делу о создании преступной организации.

Следствие обвиняет ее в получении взятки в 4 млн долларов от крупного застройщика, а также в махинациях по отмыванию денег. В суде бывшая соратница Зеленского пыталась изобразить из себя жертву предательства и заявляла, что ее подставил близкий друг.

На время следствия Мудрой назначили залог в 485 тыс. долларов, который она рассчитывает собрать с помощью знакомых.