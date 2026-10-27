Суд Гамбурга отказался прекратить дело о подрыве "Северных потоков"
Высший земельный суд Гамбурга отклонил ходатайство о прекращении дела против украинца Сергея Кузнецова. Он обвиняется в участии в подрыве газопроводов "Северный поток".
Ранее адвокаты подали запрос о прекращении дела, утверждая, что подзащитный, как бывший военный, не имеет права разглашать военную тайну. Судебный процесс продолжится, фигурант "не ограничен в защите", заявили в суде.
Бывшему офицеру ВСУ предъявлены обвинения в военном преступлении, а также в осуществлении взрывов, разрушении строительных сооружений и нарушении работы общественных предприятий.