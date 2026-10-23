Суд отменил запрет Макрона на протесты: тысячи французов вышли на улицы

Во Франции скандальное решение президента Макрона запретить все акции протеста, кроме профсоюзных, обещает погрузить страну в хаос.

Накануне административный суд Парижа отменил запрет главы государства, чем сразу воспользовались активисты: тысячи людей вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с ограничением на проведение манифестаций.

Полиция, во исполнение решения суда, применить силу к собравшимся не рискнула. Право на манифестации закреплено во французской конституции: запрет президента на митинги и шествия, таким образом, противоречит основному закону.

Макрон объявил, что в Париже на неопределенный срок запрещаются массовые акции на Елисейских полях, то есть у его резиденции, а также у большинства административных зданий столицы и других городов страны.

Оппоненты отмечают, что французский президент ввел ограничения в самый канун выборов: таким образом он получил инструмент, который позволяет манипулировать ходом агитационной кампании и, в конечном счете, результатом голосования.