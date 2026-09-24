Суд США обязал Белый дом вернуть пропуска журналистам

Федеральный суд США официально заблокировал решение Трампа и обязал Белый дом немедленно вернуть постоянные пропуска журналистам. Окружной судья удовлетворил иск CNN, MS-NOW и Politico, признав их тотальный бан на посещение брифингов незаконным. Суд признал действия администрации нарушением Конституции, указав, что прессу наказали исключительно за негативный тон публикаций. Напомним, Трамп полностью лишил эти редакции доступа в свою резиденцию. Но на площадку ООН в Нью-Йорке его запреты не распространялись. Репортеры изгнанных СМИ смогли свободно работать на Генассамблее. Перед выступлением Трамп не упустил возможности язвительно подколоть журналистов.

Дональд Трамп, президент США:

"Для меня большая честь находиться здесь. Я удивлен, что здесь присутствует CNN и освещает мою деятельность. Вас здесь быть не должно. Вам не следует здесь находиться и освещать то, что я делаю. Вы же говорили, что не будете меня освещать. Вам не следовало бы этого делать. Но должен сказать: для меня честь находиться в ООН, и мы добиваемся значительного прогресса. У нашей страны дела идут очень и очень хорошо. Большое спасибо".

Наблюдатели отмечают, что за этой показной иронией скрывалась попытка Трампа замаскировать собственное аппаратное фиаско. Решив изгнать неугодных репортеров, Трамп спровоцировал беспрецедентный бунт медиагигантов, который оставил Белый дом без главного оружия - микрофонов. В знак солидарности телевизионный пул устроил Трампу оглушительный "режим тишины". Крупнейшие вещатели убрали свои микрофоны из Белого дома. В результате официальное выступление Трампа на Южной лужайке транслировалось невнятно - под рев вертолетных двигателей. Так пресса наглядно показала миллионам американцев, как Белый дом из-за собственных запретов лишился права голоса в национальном эфире.