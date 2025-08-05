Суд в Молдове приговорил главу Гагаузии Гуцул к 7 годам лишения свободы

Молдавский суд приговорил главу Гагаузии Евгению Гуцул к лишению свободы сроком на 7 лет.

Ее обвиняли по 4 статьям, связанным с якобы нелегальным финансированием избирательной кампании в 2023 году. Политик состояла в партии "Шор", выступавшей за сближение с Россией.

Евгению Гуцул задержали в аэропорту Кишинева в марте, разбирательство сопровождалось многочисленными акциями в ее поддержку. Сторонники главы Гагаузии считают дело сфабрикованным по политическим мотивам и спровоцированным лично главой страны Майей Санду.