Суд Бруклина огласил приговор мексиканскому наркобарону

Пожизненное заключение, дополнительные 30 лет тюрьмы и конфискация 12 миллиардов долларов. Таково решение бруклинского суда в отношении наркобарона Хоакина Гусмана по прозвищу Коротышка. 62-летнего мексиканца признали виновным по всем пунктам обвинения, включавшим незаконный оборот наркотиков и отмывание денег. Доказано, что лидер наркокартеля на протяжении 25 лет ввозил в США кокаин и другие запрещенные препараты. По распоряжению Гусмана похищали людей, пытали их и убивали. Напомним, Эль Чапо уже дважды получал тюремные сроки, но каждый раз ему удавалось сбежать.