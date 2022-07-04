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Суд ЕС признал нарушение международных норм Литвой
Бесчеловечными действиями по отношению к мигрантам в прошлом году Литва нарушила европейское законодательство. Это постановил Верховный суд ЕС. Стоит отметить, что жестокое отношение к беженцам было санкционировано официальным Вильнюсом, что грубо нарушает международные нормы.
За последний год брутальные задержания на границе стали обычным явлением. По данным Всемирной организации против пыток, более двух с половиной тысяч человек содержатся под стражей в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях. Следственные изоляторы переполнены. Недостаточное питание, отсутствие горячей воды, плохие санитарные условия - это далеко не все испытания, с которыми вынуждены столкнуться мигранты, приехав в европейскую страну.
Чувство вины или справедливости литовским политикам чужды. Литва уже заявила, что проигнорирует вердикт Верховного суда и продолжит препятствовать мигрантам на границе, нарушая международное право.
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