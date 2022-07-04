Суд ЕС признал нарушение международных норм Литвой

Бесчеловечными действиями по отношению к мигрантам в прошлом году Литва нарушила европейское законодательство. Это постановил Верховный суд ЕС. Стоит отметить, что жестокое отношение к беженцам было санкционировано официальным Вильнюсом, что грубо нарушает международные нормы.

За последний год брутальные задержания на границе стали обычным явлением. По данным Всемирной организации против пыток, более двух с половиной тысяч человек содержатся под стражей в бесчеловечных и унижающих достоинство условиях. Следственные изоляторы переполнены. Недостаточное питание, отсутствие горячей воды, плохие санитарные условия - это далеко не все испытания, с которыми вынуждены столкнуться мигранты, приехав в европейскую страну.