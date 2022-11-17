Суд Гааги: Ракету, сбившую Boeing над Донбассом в 2014 году, выпустили с подконтрольной ополченцам ДНР территории

Ракету, сбившую Boeing в небе над Донбассом в 2014 году, выпустили с территории, подконтрольной на тот момент ополченцам ДНР, заявил судья окружного суда Гааги Хендрик Стинхейс, оглашая решение по делу о крушении рейса MH17. Об этом пишет РИА Новости.

"Мы установили, что самолет рейса MH17 был сбит ракетой из ЗРК "Бук", запущенной со стороны поля в населенном пункте Первомайское", -сказал председатель.

Суд постановил, что речь идет о немеждународном вооруженном конфликте на Украине.

Семнадцатого ноября в охраняемом комплексе Схипхол началось заседание Окружного суда Гааги, на котором зачитают решение по делу о крушении малайзийского Boeing в 2014 году на востоке Украины.

Ожидается, что Стинхейс огласит приговор четырем обвиняемым - россиянам Игорю Гиркину, Сергею Дубинскому, Олегу Пулатову и украинцу Леониду Харченко.

В зале суда помимо судей и прокуроров присутствуют голландские адвокаты Сабине тен Дуссхате и Баудевейн ван Эйк, защищающие Пулатова, родственники погибших, их юридические советники и журналисты. Обвиняемых, как и на всех предыдущих слушаниях, в зале нет.

Прокуратура Нидерландов требует приговорить их к пожизненному заключению "за уничтожение самолета в составе организованной группы, которое привело к гибели 298 человек, и убийство пассажиров, находившихся на борту".



